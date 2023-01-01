Как открыть бизнес и наступить на все грабли. Анна Шуст,Дмитрий Шуст (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лучшая аудиокнига для тех, кто мечтает открыть свой бизнес и не наделать ошибок! Это история практиков – Анны и Дмитрия Шуст,– которые 13 лет назад начали бизнес с нуля, без вложений. И превратили свои бренды слингов Mum’s Era и «Ехидна» в одни из самых популярных в нише естественного родительства. Это особенная аудиокнига, здесь – про малый бизнес. Когда у тебя на старте проекта рекламный бюджет не миллион долларов, а десять тысяч рублей. Когда площадь твоего первого магазина всего 9 квадратных метров. Где найти «ту самую» идею для старта? Как не разориться в первый же год существования? Откуда брать покупателей, как влюблять их в свой продукт? Как себя вести, если ваш сайт взломали хакеры? Что делать, если тебя обманывают сотрудники? Как добиться стабильного качества товара на производстве? Какую стратегию выбрать, если конкурент пошел на тебя войной? Как в суде помогут письма самому себе? Как найти нормальный офис и не переплатить? Что делать, если оптовый покупатель должен вам сотни тысяч рублей и не выходит на связь? Как маленькой компании пережить несколько больших экономических кризисов, наконец? Слушайте 108 живых историй – смешных и грустных, полезных и интересных – из жизни предпринимателей.



Как открыть бизнес и наступить на все грабли слушать на видеосервисе Wink.