WinkАудиокнигиКак опасно предаваться честолюбивым снам. Федор Достоевский,Дмитрий Григорович,Николай Некрасов
Как опасно предаваться честолюбивым снам. Федор Достоевский,Дмитрий Григорович,Николай Некрасов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература69 мин12+
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Сюжет
«Месяц бледный сквозь щели глядит Не притворенных плотно ставней… Петр Иваныч свирепо храпит Подле верной супруги своей. На его оглушительный храп Женин нос деликатно свистит. Снится ей черномазый арап, И она от испуга кричит…»
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