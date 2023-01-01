Как обучить малыша математике. Ласковая революция. Гленн Доман, Джанет Доман. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Идея «Ласковой революции» в том, что дети способны воспринимать и обрабатывать огромное количество сведений, начиная с рождения. Период интенсивного накопления информации завершается у них примерно в шесть лет, когда большинство детей начинают учиться читать. Гленн Доман и Джанет Доман объясняют, как обучить ребенка математике без использования чисел, с помощью чистых множеств. Метод прост, но придется потрудиться, чтобы достичь результата. Нужно потратить время для составления карточек и набраться терпения, чтобы тренировать ребенка ежедневно. В книге описано несколько способов применения методики раннего развития в разных возрастных группах — от рождения до шести лет. Если вы заинтересованы в воспитании вундеркинда и готовы приложить к этому усилия, то эта книга для вас.



Как обучить малыша математике слушать на видеосервисе Wink.