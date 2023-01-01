Как обучить малыша математике. Ласковая революция. Гленн Доман, Джанет Доман. Ключевые идеи книги.
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Как обучить малыша математике. Ласковая революция. Гленн Доман, Джанет Доман. Ключевые идеи книги.

Как обучить малыша математике. Ласковая революция. Гленн Доман, Джанет Доман. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология32 мин16+

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Сюжет

Идея «Ласковой революции» в том, что дети способны воспринимать и обрабатывать огромное количество сведений, начиная с рождения. Период интенсивного накопления информации завершается у них примерно в шесть лет, когда большинство детей начинают учиться читать. Гленн Доман и Джанет Доман объясняют, как обучить ребенка математике без использования чисел, с помощью чистых множеств. Метод прост, но придется потрудиться, чтобы достичь результата. Нужно потратить время для составления карточек и набраться терпения, чтобы тренировать ребенка ежедневно. В книге описано несколько способов применения методики раннего развития в разных возрастных группах — от рождения до шести лет. Если вы заинтересованы в воспитании вундеркинда и готовы приложить к этому усилия, то эта книга для вас.

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