Как обрести уверенность в себе. Патрик Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга – квинтэссенция реальных, действенных советов для применения в повседневной жизни. Здесь не будет шаблонных, сомнительных и бесполезных рекомендаций, которые можно прочесть сегодня в любом интернет-блоге. Автор возьмет вас за руку и увлечет в самые глубины – к истокам уверенности �в себе, самовосприятия и психологии уверенности. Поймите себя – и прорветесь сквозь ментальные барьеры. Самое лучшее из области психологии, биологии и когнитивно-поведенческой терапии! Вам предлагается прикладной инструментарий для обретения и каждодневного проявления уверенности в себе. Пусть вам наконец станет комфортно с самим собой. Будьте собственным источником уверенности!



Как обрести уверенность в себе слушать на видеосервисе Wink.