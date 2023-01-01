Как ни в чем не бывало. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Инсценированные страницы рассказа. Взрослые часто даже не догадываются, на какие поступки способны их маленькие дети, какие фантазии бывают у них. Никита и его младший брат Митя в отсутствие родителей успели совершить полное приключений путешествие, вернуться домой и как ни в чем не бывало в�стретить их дома. Читает Николай Литвинов, Бокарева Зинаида



Как ни в чем не бывало слушать на видеосервисе Wink.