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Как ни в чем не бывало. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика12+
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Сюжет
Инсценированные страницы рассказа. Взрослые часто даже не догадываются, на какие поступки способны их маленькие дети, какие фантазии бывают у них. Никита и его младший брат Митя в отсутствие родителей успели совершить полное приключений путешествие, вернуться домой и как ни в чем не бывало в�стретить их дома. Читает Николай Литвинов, Бокарева Зинаида
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