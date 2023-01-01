WinkАудиокнигиКак не сойти с ума. Навести порядок в мыслях и чувствах. Филиппа Перри
Как не сойти с ума. Навести порядок в мыслях и чувствах. Филиппа Перри (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология164 мин12+
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Сюжет
Нет простого набора инструкций о том как оставаться в здравом уме, но если вы хотите обойти эмоциональные трудности и стать чуть счастливее, психотерапевт Филиппа Перри поможет разобраться в себе.
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