Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция. Ирина Фуфаева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига лингвиста Ирины Фуфаевой «Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция» появилась как нельзя вовремя: в СМИ, и в первую очередь, в интернете, не стихают споры насчет «авторок» и «блогерок», «специалисток» и «редакторок», а сторонники и противники новых словообразований, регулярно скрещивают мечи и ломают копья, пытаясь отстоять свою точку зрения. Ирина Фуфаева предлагает читателю посмотреть на современный русский язык как на экосистему, а на словообразовательные модели – как на своего рода привычки, благодаря которым наш внутренний лингвист интуитивно противится употреблению определенных суффиксов. В книге также содержится уникальный экскурс в историю русских феминитивов и последовательно развенчиваются основные мифы, связанные с их употреблением в современном русском языке.



Как называются женщины слушать на видеосервисе Wink.