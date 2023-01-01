Как навести порядок в финансах компании: Практическое руководство для малого и среднего бизнеса. Снежана Манько (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Без понимания реальных финансовых показателей невозможно стабильное ведение и развитие бизнеса. В крупных компаниях это знают. Финансы в них налажены и автоматизированы, а финансовые показатели используются менеджерами как приборная доска в управлении самолетом. В малом и среднем бизнесе руководители чаще всего работают «по ощущениям», а не по фактическим показателям, чем наносят бизнесу немалый ущерб. Аудиокнига поможет вам разобраться в финансовой отчетности, управленческом учете и финансовом планировании. Вы научитесь автоматизировать финансы в компаниях малого и среднего бизнеса, а также создавать и развивать отделы финансов, чтобы управлять компаниями через финансовые показатели.



Как навести порядок в финансах компании: Практическое руководство для малого и среднего бизнеса слушать на видеосервисе Wink.