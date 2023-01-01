Как научиться понимать своего ребенка: 27 простых правил. Виктория Исаева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ваш ребенок растет и задает много вопросов. Однако вопросы возникают и у вас. Почему он плачет без видимой причины? Почему отказывается есть? Почему не хочет ходить в школу? Почему в старших классах он делает все назло? Непонимания и конфликтов можно легко избежать, если проявить немного терпения и вооружиться необходимой информацией из этой книги. 27 простых правил помогут вам по-настоящему понять своего ребенка, научиться радостному и бесконфликтному общению. Книга предназначена для родителей детей от 0 до 16 лет.



Как научиться понимать своего ребенка: 27 простых правил слушать на видеосервисе Wink.