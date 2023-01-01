Как на вулкане. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Офисный клерк Денис на одной из вечеринок познакомился с очаровательной и безбашенной девушкой-аниматором Ладой, влюбился и вскоре женился. Но за год семейной жизни он устал от жены-праздника. Вечные сюрпризы и приколы Лады были далеко не всегда уместны. Устроившись на новую работу, Денис пригласил коллег к себе домой на День рождения. Но Лада и тут утроила сюрприз – ее доставили в качестве подарка в коробке от торта. Приняв ее за девушку легкого поведения начальник Дениса Асин позволил себе некоторые вольности, за что получил от Лады пощечину. Денис, смутившись, не вступился за жену. Лада была возмущена поведением мужа! Коллега по работе Сергей подлил масла в огонь, предположив, что Ладе не привыкать к такому обращению. Денис решил разобраться с женой. Возвращаясь домой, он увидел Ладу с Асиным. Жена объяснила, что они встретились случайно, и что Асин извинился перед ней за инцидент на дне рождения. Дома «накрученный» Сергеем Денис устроил жене скандал. Но Ладе удалось усмирить его пыл. А вскоре Денис узнал, что Асин нанял Ладу поработать на одной из вечеринок. Денис снова закатил сцену ревности, предположив, что там к ней станут приставать нетрезвые мужчины. Лада обиделась, а потом осталась ночевать у подруги. Сергей стал подначивать Дениса, и дело закончилось дракой. Но Сергей предложил извлечь из этого пользу – сказать Ладе, что Денис пострадал, вступившись за ее честь. Денис так и сделал, и Лада вернулась. Ради мужа она бросила свою работу. Но Денис заметил, что жене теперь некуда направить свою неуёмную энергию, и ей очень тяжело без любимого дела. А вскоре Лада разоблачила обман и снова ушла. Через несколько дней Денис узнал, что Асин пытается соблазнить Ладу. Он решил действовать в ее манере. Он подстерег их в гангстерском костюме и с бутафорским пистолетом. Асин испугался и сбежал. А Лада сказала, что устала от недоверия мужа и попыток ее переделать и предложила расстаться. Денис очень тяжело переживал разрыв. Ему не хватало того праздника, который создавала Лада, а будни оказались слишком тоскливыми. Лада, устроив мужу очередной розыгрыш, вернулась.



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