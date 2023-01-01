Как мы умираем. Ответ на загадку смерти, который должен знать каждый живущий. Кэтрин Мэнникс
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Как мы умираем. Ответ на загадку смерти, который должен знать каждый живущий. Кэтрин Мэнникс

Как мы умираем. Ответ на загадку смерти, который должен знать каждый живущий. Кэтрин Мэнникс (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Медицина, здоровье, красота887 мин16+

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О книге

Кэтрин Мэнникс проработала более тридцати лет в паллиативной помощи и со всей ответственностью заявляет: мы неправильно относимся к смерти. Эта тема, наверное, самая табуированная в нашей жизни. Если всевозможные вопросы, касающиеся пола и любви, табуированные ранее, сейчас выходят на передний план и обсуждаются, про смерть стараются не вспоминать и задвигают как можно дальше в сознании, лишь черный юмор имеет право на эту тему. Однако тема смерти серьезна и требует размышлений – спокойных и обстоятельных. Доктор Мэнникс делится историями из своей практики, посвященной заботе о пациентах и их семьях, знакомит нас с процессом естественного умирания и приводит доводы в пользу терапевтической силы принятия смерти. Эта книга о том, как все происходит на самом деле. Она позволят взглянуть по-новому на тему смерти, чтобы иметь возможность делать и говорить самое важное не только в конце, но и на протяжении всей жизни.

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Жанр
Биографии и мемуары, Медицина, здоровье, красота
Время
887 мин / 14:47

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