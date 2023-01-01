Как меняется мировой порядок. Почему нации побеждают и терпят поражения. Рэй Далио. Ключевые идеи книги (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

В мире очень неспокойно. Америка и Китай сражаются за статус мирового лидера, то и дело возникает угроза очередного финансового кризиса, да еще COVID уже второй год держит людей в страхе. Кажется, что такого никогда раньше не было. Или было? Есть ли у истории законы и чему она может научить? Рэй Далио потратил не один год на то, чтобы понять суть мирового порядка, — и нашел ответ. В своей новой книге он рассказывает о том, каким циклам подвержена мировая история, на каком этапе находимся мы сейчас и чего ждать от завтрашнего дня. Плохая новость: большой кризис неизбежен. Хорошая новость — познакомившись с идеями Далио, вы будете знать, как действовать.



Как меняется мировой порядок слушать на видеосервисе Wink.