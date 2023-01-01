Как люди учатся. Проектирование образования и тренингов, повышающих результативность. Ник Шеклтон-Джонс. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Почему школьные уроки такие скучные? Почему они ЧАЩЕ ВСЕГО бывают скучными? Может, нас учили и учат как-то не так? Может, учиться нужно иначе?



Все чаще слышны разговоры о том, что в сфере образования назрели большие проблемы, причем в масштабах всего мира. Мировой эксперт в области лидерства и развития персонала Ник Шеклтон-Джонс убежден: этим проблемам не одна сотня лет. Все дело в том, что до недавних пор мы неправильно понимали природу мышления. И теперь, когда мир вступил в новую, цифровую, фазу развития, это непонимание стоит нам слишком дорого.



Но все еще можно исправить.



Как люди учатся слушать на видеосервисе Wink.