Как легко завести разговор с любым человеком. Искусство умной, легкой и увлекательной беседы. Патрик Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Случалось ли вам прийти в незнакомую компанию и не знать, с чего начать разговор? Вам хотелось завязать знакомство с противоположным полом, но вы не знали, о чем поговорить? Слова застревали у вас в горле, а от волнения потели ладони? Разговор – это ключ ко всему, чего вы хотите достичь в жизни. П�родвижение по карьерной лестнице, обретение новых друзей и романтический успех – все это начинается с построения правильного, основанного на одних и тех же принципах, диалога. Так что извлекайте из разговора максимум пользы и совершенствуйтесь в умении вести непринужденную беседу с любым человеком в любой ситуации.



Как легко завести разговор с любым человеком слушать на видеосервисе Wink.