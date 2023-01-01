Как легко завести разговор с любым человеком. Искусство умной, легкой и увлекательной беседы. Патрик Кинг. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн
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Сюжет
Над специалистом по социальному взаимодействию Патриком Кингом в детстве одноклассники частенько подшучивали из-за его лишнего веса, но он сумел выйти сухим из воды: научился отвечать насмешникам так, что потом смеялся вместе с ними. Его полная юмора книга «Как легко завести разговор с любым человеком. Искусство умной, легкой и увлекательной беседы» рассказывает не только о том, как ему удалось этого добиться, но и о том, как:
- поддержать разговор с любым человеком в любой ситуации;
- превратить беседу в игру и получить от нее настоящее удовольствие;
- добавить в диалог каплю остроумия;
- шутить естественно;
- рассказывать незабываемые истории.
Все для того, чтобы вы могли приятно провести время в любой компании. Так же, как и в компании книги Кинга, при чтении которой невозможно не улыбаться.
Как легко завести разговор с любым человеком слушать на видеосервисе Wink.