Как легко завести разговор с любым человеком. Искусство умной, легкой и увлекательной беседы. Патрик Кинг. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Над специалистом по социальному взаимодействию Патриком Кингом в детстве одноклассники частенько подшучивали из-за его лишнего веса, но он сумел выйти сухим из воды: научился отвечать насмешникам так, что потом смеялся вместе с ними. Его полная юмора книга «Как легко завести разговор с любым человеком. Искусство умной, легкой и увлекательной беседы» рассказывает не только о том, как ему удалось этого добиться, но и о том, как:

- поддержать разговор с любым человеком в любой ситуации;

- превратить беседу в игру и получить от нее настоящее удовольствие;

- добавить в диалог каплю остроумия;

- шутить естественно;

- рассказывать незабываемые истории.

Все для того, чтобы вы могли приятно провести время в любой компании. Так же, как и в компании книги Кинга, при чтении которой невозможно не улыбаться.



Как легко завести разговор с любым человеком слушать на видеосервисе Wink.