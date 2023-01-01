Как легко избавиться от панических атак. Артем Федоров (книга, 2020) слушать онлайн

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К данной аудиокниге прилагается PDF-файл, рекомендованный для скачивания. Файл важен для лучшего понимания и усвоения книги. Паническая атака – что делать? 9 из 10 человек совершенно не знают, как справляться с паническими атаками. А ведь достаточно применить всего 6 простых шагов, чтобы избавиться от них навсегда. Узнайте, каких, из этого пособия. Предлагаю вам эффективную методику по борьбе с паническими атаками и сопутствующими состояниями. Все техники являются простыми, понятными и могут использоваться как метод самопомощи или в работе психолога, психотерапевта. Эту методику также можно легко комбинировать с любыми другими практиками и лечением, которое назначил ваш лечащий врач. Администрация сайта ЛитРес не несет ответственности за представленную информацию. Могут иметься медицинские противопоказания, необходима консультация специалиста.



Как легко избавиться от панических атак слушать на видеосервисе Wink.