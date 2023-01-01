Как контролировать эмоции. Обретите равновесие, устойчивость, спокойствие, свободу от стресса, тревожности и негатива. Патрик Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга содержит таблицы, рисунки и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. Эмоции обладают огромной властью над нами. Но мы не должны становиться их заложниками. Нужно добиваться четкого баланса, ощущая их в полной мере, не подавляя, но регулируя. Эта книга всесторонне рассматривает проблему эмоциональной устойчивости, которая так актуальна в наш стремительный век. Вы узнаете биологическое и психологическое назначение эмоций получите представление философских взглядах буддистов и стоиков на умение справляться с трудностями и создавать себе оптимальные условия для счастья познакомитесь с моделями регулирования эмоциональных потребностей и триггеров самых глубоких и сильных эмоций научитесь самовыражению освоите техники осознания в моменте «здесь и сейчас» поймете, что самооценка это эмоциональная иммунная система, защищающая вас от эмоциональной нестабильности. Последняя глава книги посвящена профилактике управления своими эмоциями. Советы автора – это инструментарий успеха в работе с эмоциями, который поможет вам обрести счастье и покой в повседневной жизни. Ведь вы ищете именно этого, не так ли?



Как контролировать эмоции слушать на видеосервисе Wink.