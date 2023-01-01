Как компании-лидеры избегают бестолковых решений. Преодоление 8 «подводных камней», которые способны разрушить даже непотопляемый бизнес. Нил Смит,Патрисия О’Коннелл
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Аудиокниги
Как компании-лидеры избегают бестолковых решений. Преодоление 8 «подводных камней», которые способны разрушить даже непотопляемый бизнес. Нил Смит,Патрисия О’Коннелл

Как компании-лидеры избегают бестолковых решений. Преодоление 8 «подводных камней», которые способны разрушить даже непотопляемый бизнес. Нил Смит,Патрисия О’Коннелл (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Зарубежная литература, Экономика и бизнес12+

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Сюжет

Как компании-лидеры избегают бестолковых решений слушать на видеосервисе Wink.

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