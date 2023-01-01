Как изменить мир, несмотря на препятствия. Чип Хиз, Дэн Хиз. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книгу «Как изменить мир, несмотря на препятствия» написали братья Чип и Ден Хит. Когда они начали изучать принципы перемен, только и слышали: «Все ненавидят перемены. Перемены — это тяжело». Человеческая способность менять привычки осложнена разрывом между разумом и эмоциями — всадником и слоном, по терминологии авторов. Когда одна часть нашего «я» пытается похудеть, чтобы к лету поместиться в новый купальник, другая мечтает о кусочке пирога. Всадник способен контролировать слона недолгое время. Рано или поздно он опускает поводья, и слон возвращается к тому, что он делал всегда. Ни всадник, ни слон не могут прийти к цели друг без друга, поэтому инициировать изменения можно только объединив их усилия. Для этого авторы собрали практические методы, обогащенные множеством примеров из жизни.



Как изменить мир, несмотря на препятствия слушать на видеосервисе Wink.