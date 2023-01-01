WinkАудиокнигиКак искали группу Дятлова. Рассказ Сергея Согрина - в 1959-м году он участвовал в поисках группы Дятлова.. Радио «Комсомольская правда»
Как искали группу Дятлова. Рассказ Сергея Согрина - в 1959-м году он участвовал в поисках группы Дятлова.. Радио «Комсомольская правда» (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Приключения, Ужасы и мистика41 мин16+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Продолжаем разбираться в одной из самых таинственных трагедий ХХ века
Как искали группу Дятлова слушать на видеосервисе Wink.