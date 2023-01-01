Как искали группу Дятлова. Рассказ Сергея Согрина - в 1959-м году он участвовал в поисках группы Дятлова.. Радио «Комсомольская правда»
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Как искали группу Дятлова. Рассказ Сергея Согрина - в 1959-м году он участвовал в поисках группы Дятлова.. Радио «Комсомольская правда»

Как искали группу Дятлова. Рассказ Сергея Согрина - в 1959-м году он участвовал в поисках группы Дятлова.. Радио «Комсомольская правда» (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Приключения, Ужасы и мистика41 мин16+
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Сюжет

Продолжаем разбираться в одной из самых таинственных трагедий ХХ века

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