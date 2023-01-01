Как говорить, чтобы дети слушали, как слушать, чтобы дети говорили. Адель Фабер, Элейн Мазлиш. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Адель Фабер и Элейн Мазлиш предлагают прагматичный, работающий подход к сложной коммуникации современных детей и родителей. Как говорить, чтобы дети слушали? Как выражать чувства, не причиняя вреда? Как вовлекать детей в добровольное сотрудничество? Как установить твердые границы, сохраняя доброжелательные отношения? Как выработать в детях дисциплину, используя альтернативы наказанию? Как понять разницу между полезной и вредной похвалой? Приемы авторов эффективны и просты. С их помощью можно научиться слышать детскую точку зрения и при этом сохранять спокойствие. В книге собрано множество конкретных примеров — так удобнее усваивать и анализировать ее ключевые моменты. Она помогает родителям вслушаться в собственные мотивы и побуждения, а затем услышать ребенка. Услышанное удивит вас.



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