Как говорить, чтобы дети слушали, как слушать, чтобы дети говорили. Адель Фабер, Элейн Мазлиш. Ключевые идеи книги.
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Как говорить, чтобы дети слушали, как слушать, чтобы дети говорили. Адель Фабер, Элейн Мазлиш. Ключевые идеи книги.

Как говорить, чтобы дети слушали, как слушать, чтобы дети говорили. Адель Фабер, Элейн Мазлиш. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология26 мин16+

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Сюжет

Адель Фабер и Элейн Мазлиш предлагают прагматичный, работающий подход к сложной коммуникации современных детей и родителей. Как говорить, чтобы дети слушали? Как выражать чувства, не причиняя вреда? Как вовлекать детей в добровольное сотрудничество? Как установить твердые границы, сохраняя доброжелательные отношения? Как выработать в детях дисциплину, используя альтернативы наказанию? Как понять разницу между полезной и вредной похвалой? Приемы авторов эффективны и просты. С их помощью можно научиться слышать детскую точку зрения и при этом сохранять спокойствие. В книге собрано множество конкретных примеров — так удобнее усваивать и анализировать ее ключевые моменты. Она помогает родителям вслушаться в собственные мотивы и побуждения, а затем услышать ребенка. Услышанное удивит вас.

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