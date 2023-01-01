Как Федя, Вася и Тося на рыбалку ходили. Рина Зенюк,Павел Линицкий (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

В самой обыкновенной деревне Котофеевке живут самые обыкновенные коты: рыжие, белые и даже… синие! Однажды жарким летним днём трое котят – Вася, Тося и Федя,– отправились удить рыбу на речку Камышку. А кто попался им на крючок, вы узнаете, прочитав новую книжку из серии «У нас в Котофеевке».



Как Федя, Вася и Тося на рыбалку ходили слушать на видеосервисе Wink.