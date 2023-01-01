Как держать себя на допросах. Владимир Бахарев (книга, 2020) слушать онлайн

Для тех, кто не был достаточно прилежен в изучении материала аудиокниги «Искусство брать взятки» представляем следующий курс лекций под названием: «Как держать себя на допросах». С данным пособием любой бизнесмен и чиновник любого ранга без труда найдут выход из щекотливой ситуации, и смогут избежать серьезного наказания. В аудиокниге подробно описано, как вести себя при обыске, какие приемы самозащиты стоит использовать на допросах, как правильно давать ложные показания и стоит ли делать чистосердечное признание. «Завещаю вам, братья, установить единообразную форму дачи показаний до суда, причем рекомендую отказываться от всяких объяснений на дознании, как бы ясны оговоры или сыскные сведения ни были. Это избавит вас от многих ошибок…» Аудиокнига рекомендована Лекторием «Родная речь» в качестве учебного пособия.



Как держать себя на допросах слушать на видеосервисе Wink.