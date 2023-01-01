WinkАудиокнигиКак делаются большие дела. Удивительные факторы, которые определяют судьбу каждого проекта, от ремонта дома до освоения космоса... Бент Фливбьорг, Дэн Гарднер. Ключевые идеи книги
Как делаются большие дела. Удивительные факторы, которые определяют судьбу каждого проекта, от ремонта дома до освоения космоса... Бент Фливбьорг, Дэн Гарднер. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие23 мин16+
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Сюжет
Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.
Все Олимпийские игры с 1960 года превышали бюджет как минимум на 150%. Перерасход средств на проведение Олимпиады 1976 года в Монреале составил невероятные 720%.
А что насчет других «строек века» — атомных станций, мостов, высотных зданий? Та же история: сорванные сроки, непредвиденные траты.
И если рядовой гражданин берется за крупный (с точки зрения его бюджета) проект — скажем, ремонт спальни, — его, скорее всего, тоже ждет перерасход времени, денег, сил…
Проклятие больших проектов? Может быть. Но есть человек, который может снять это проклятие. И научить этому других.
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