Как читать книги для самообразования. Сергей Поварнин. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Практическую брошюру «Как читать книги для самообразования» философ и логик Сергей Поварнин написал для своих студентов — почти век назад! Даже в очень скучных учебниках можно найти пользу и некоторое удовольствие, считал он, главное — научиться правильно их читать. Если вы читаете много то�го, что кажется вам скучным и бесполезным, или быстро забываете, о чем прочитали, это можно изменить с помощью некоторых дополнительных приемов. Но эффективное, глубокое чтение — это, безусловно, труд. Впрочем, труд этот — приятный. И, главное, благодаря ему, вы научитесь получать от каждой книги все, что она может дать. Вперед?





Как читать книги для самообразования слушать на видеосервисе Wink.