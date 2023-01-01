Как быть веселым, остроумным и креативным. Патрик Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если вы хотите научиться шутить в компании, чтобы превратить банальную беседу в интересное остроумное общение, развлекать друзей, а не просто поддерживать скучный разговор, если хотите добиться симпатии окружающих благодаря своему чувству юмора, эта книга для вас. Автор предлагает проверенные вербальные и невербальные способы смешить людей в любой ситуации, основанные на общих принципах шуток. Вы узнаете: как рассказать смешную историю что такое ирония и самоирония и как их использовать в повседневном общении что такое дружеские перешучивания как добавить ролевую игру в любую ситуацию как обыграть ожидания людей и контрасты как ввести слушателей в заблуждение почему смешные шутки должны быть узнаваемыми и понятными что такое знаменитая «комедийная тройка». Наслаждайтесь жизнью и старайтесь во всем найти смешную сторону.



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