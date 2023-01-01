Как быть антирасистом. Ибрам Кенди. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Как быть антирасистом» — книга о том, что каждый человек расист, если он обладает хоть какой-нибудь властью. Однако любой может направить свои усилия в антирасистское русло. Ибрам Кенди прописывает основные понятия из сферы расизма, характеризует типичные виды расистов, а также рассматрива�ет расизм во всевозможных областях человеческого взаимодействия. Затем он детально объясняет, как бороться с расизмом, ведь только так в мире исчезнет неравенство и люди смогут сообща решить любую проблему.



Как быть антирасистом слушать на видеосервисе Wink.