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Как быть антирасистом. Ибрам Кенди. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
25 мин16+
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Сюжет
«Как быть антирасистом» — книга о том, что каждый человек расист, если он обладает хоть какой-нибудь властью. Однако любой может направить свои усилия в антирасистское русло. Ибрам Кенди прописывает основные понятия из сферы расизма, характеризует типичные виды расистов, а также рассматрива�ет расизм во всевозможных областях человеческого взаимодействия. Затем он детально объясняет, как бороться с расизмом, ведь только так в мире исчезнет неравенство и люди смогут сообща решить любую проблему.
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