Как быстро и просто создать капитал. Уникальная система управления личными финансами. Галина Костина
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Как быстро и просто создать капитал. Уникальная система управления личными финансами. Галина Костина

Как быстро и просто создать капитал. Уникальная система управления личными финансами. Галина Костина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Саморазвитие205 мин6+

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О книге

Галина Юрьевна Костина (род. 1970) – бизнес-консультант, автор методики управления личными финансами. Мы получаем плату за труд и тратим заработанные средства, оплачивая результаты труда других людей. Иными словами, мы осуществляем постоянное взаимодействие с финансами. Но не каждый знает, как с умом распределять личный бюджет. Пособие Галины Костиной адресовано тем, кто хочет научиться грамотно управлять деньгами, кто стремится приумножить доходы и сократить расходы, а также минимизировать риски потери денег. В условиях изменчивой экономики рекомендации автора уникальной системы по управлению личными финансами помогут вам в решении денежных проблем. Послушайте аудиоверсию книги Галины Костиной.

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Жанр
Экономика и бизнес, Саморазвитие
Время
205 мин / 03:25

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