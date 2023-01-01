Кафе «Берлин». Татьяна Ма (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Муж бросил меня перед самым рождением дочери, сказав: «Поиграли и хватит». Новые отношения закончились тем, что он сказал: «Мне не нужна девушка с прицепом». С тех пор я поставила на мужчинах крест. Мне больше не нужна ни любовь, ни отношения. Я случайно встретил её в кафе и понял, что вот она – девушка-мечта. Она бежит от меня и отношений, не верит, что у нас может быть всё серьезно. Но я-то знаю, что не отступлю и смогу сделать её счастливой. Осталось лишь убедить её в этом!



Кафе «Берлин» слушать на видеосервисе Wink.