WinkАудиокнигиКафе «�Берлин». Татьяна Ма
Кафе «Берлин». Татьяна Ма (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Любовные романы16+
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Сюжет
Муж бросил меня перед самым рождением дочери, сказав: «Поиграли и хватит». Новые отношения закончились тем, что он сказал: «Мне не нужна девушка с прицепом». С тех пор я поставила на мужчинах крест. Мне больше не нужна ни любовь, ни отношения. Я случайно встретил её в кафе и понял, что вот она – девушка-мечта. Она бежит от меня и отношений, не верит, что у нас может быть всё серьезно. Но я-то знаю, что не отступлю и смогу сделать её счастливой. Осталось лишь убедить её в этом!
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