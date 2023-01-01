Каббалист. Семен Винокур (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Этот кинороман о Бааль Суламе – величайшем каббалисте всех времен. Бааль Сулам прошел все 125 ступеней духовного постижения. И в полной мере ощутил связь с Силой, управляющей миром. Он жил в XX веке и предвидел все, что произойдет в мире. Он страстно желал, чтобы человечество избежало будущих бед �и страданий. Поэтому раскрыл для всех книгу Зоар. Нам видны действия каббалиста. Проникнуть в его внутренний мир практически невозможно. Кинороман – попытка передать хотя бы в какой-то мере его ощущения. Показать, что нет чудес вне человека. Чудом является изменение его самого.



Каббалист слушать на видеосервисе Wink.