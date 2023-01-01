К выставке готов! Экспотренинг. Артем Алексеев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

У вас в руках книга-практикум, которая поможет разобраться во всех тонкостях эффективного участия в выставках. Автор, признанный эксперт по выставочной деятельности, делится личным опытом участия в различных профессиональных мероприятиях. Вы узнаете, как правильно выбрать выставку и инвестировать в свое участие с наибольшей отдачей, как нарастить клиентскую базу и перевести потенциальных клиентов в постоянные. Прочитав эту книгу, вы научитесь использовать выставки как мощный бизнес-инструмент для решения своих профессиональных задач.



К выставке готов! Экспотренинг слушать на видеосервисе Wink.