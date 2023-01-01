К востоку от Эдема. Джон Стейнбек (книга, 1952) слушать онлайн

Сюжет

Роман, спровоцировавший бурю возмущений консервативно настроенных критиков, надолго занял первое место среди национальных бестселлеров. «Все, что я написал ранее, в известном смысле было лишь подготовкой к созданию этого романа», – говорил сам Джон Стейнбек о книге «К востоку от Эдема», причем с полным на то основанием: ему удалось создать один из главных литературных шедевров ХХ века. «К востоку от Эдема» – аудиокнига о страстной любви и ненависти, об ошибках и преступлениях, о доверии и предательстве. В основе сюжета – история двух сыновей калифорнийца Адама Траска, своеобразных Каина и Авеля. Каждый из них ищет свой путь в этом мире и постоянно оказывается перед выбором: творить добро или зло, стать жертвой или безжалостным хищником…



К востоку от Эдема слушать на видеосервисе Wink.