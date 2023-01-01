Изобретай и странствуй. Избранные статьи создателя Amazon Джеффа Безоса. Уолтер Айзексон, Джефф Безос. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Когда Джефф Безос ушел с престижной и хорошо оплачиваемой работы в хедж-фонде, чтобы открыть книжный магазин онлайн, многие крутили пальцем у виска. Но он не обращал внимания — упаковывал посылки вручную на полу гаража после рабочего дня, мечтал о покупке погрузчика и верил в будущий успех. Се�годня его компания доставляет миллиарды товаров в год по всему миру. Безос — самый богатый человек на планете, исследователь космоса, издатель и защитник экологии. Им восхищаются миллионы людей, мечтая повторить его успех. Мы попытались разгадать формулу успеха Джеффа Безоса, проанализировав сборник его работ.



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