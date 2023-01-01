Изобилие. Будущее лучше, чем вы думаете. Питер Диамандис, Стивен Котлер. Ключевые идеи книги.
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Изобилие. Будущее лучше, чем вы думаете. Питер Диамандис, Стивен Котлер. Ключевые идеи книги.

Изобилие. Будущее лучше, чем вы думаете. Питер Диамандис, Стивен Котлер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес36 мин16+

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Сюжет

Одна из главных проблем человечества — нехватка ресурсов. Предполагается, что к 2050 году население Земли достигнет 10 млрд, и планета этого не выдержит. Но — хорошая новость — человечество радикально трансформируется, и новые технологии способны сделать Землю миром всеобщего благоденствия.
Петер Диамандис и Стивен Котлер написали книгу «Изобилие. Будущее лучше, чем вы думаете», и она действительно вдохновляет. Мир меняется к лучшему, люди все меньше болеют, дольше живут, получают все больше возможностей учиться и приносить пользу обществу. Но все же мы могли бы сделать больше — для себя самих.
Послушайте это аудиосаммари — чтобы узнать, каким прекрасным может стать мир наших детей и попробовать изменить что-нибудь к лучшему уже сегодня.

Изобилие слушать на видеосервисе Wink.

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