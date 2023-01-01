Изобилие. Будущее лучше, чем вы думаете. Питер Диамандис, Стивен Котлер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одна из главных проблем человечества — нехватка ресурсов. Предполагается, что к 2050 году население Земли достигнет 10 млрд, и планета этого не выдержит. Но — хорошая новость — человечество радикально трансформируется, и новые технологии способны сделать Землю миром всеобщего благоденствия.

Петер Диамандис и Стивен Котлер написали книгу «Изобилие. Будущее лучше, чем вы думаете», и она действительно вдохновляет. Мир меняется к лучшему, люди все меньше болеют, дольше живут, получают все больше возможностей учиться и приносить пользу обществу. Но все же мы могли бы сделать больше — для себя самих.

Послушайте это аудиосаммари — чтобы узнать, каким прекрасным может стать мир наших детей и попробовать изменить что-нибудь к лучшему уже сегодня.



Изобилие слушать на видеосервисе Wink.