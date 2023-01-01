Измеряя успех: меньше суеты, больше эффективных решений. Марк Грабан. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Книга Марка Грабана «Измеряя успех» поможет научиться принимать решения на основе данных, а не интуиции. Для этого автор предлагает использовать Карту поведения процесса — специальный график, который дает возможность отслеживать важные изменения показателей (сигналы) и не реагировать на случайные колебания (шум). Практические примеры и пошаговые инструкции для тех, кто устал от хаоса цифр и постоянного стресса из-за скачущих показателей.



Измеряя успех: меньше суеты, больше эффективных решений слушать на видеосервисе Wink.