Измени свой мозг – изменится и жизнь! Дэниэл Амен. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В книге нейропсихиатра Дэниэла Амена «Измени свой мозг — изменится и жизнь!» собраны научные доказательства того, что тревога, депрессия, гнев, импульсивность и навязчивые мысли — это следствие работы определенных структур мозга. Хорошая новость — можно заставить его работать иначе. Доктор рассказывает, за что отвечает каждая из пяти основных систем мозга: глубокая лимбическая система, базальные ганглии, префронтальная кора, поясная система, височные доли. Перечисляет симптомы дисбаланса каждой их них и дает рекомендации по улучшению работы. Изменение образа мыслей, поведенческая терапия, физические нагрузки оказывают столь же сильный эффект, как и лекарственные препараты. Автор предлагает взять под контроль текущее неврологическое состояние и предупредить будущие проблемы.



Измени свой мозг – изменится и жизнь! Дэниэл Амен слушать на видеосервисе Wink.