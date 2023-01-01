Измени нас. Татьяна Михаль (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Татьяны Михаль – «Измени нас». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Алисой Павловой. Надя – скромная девушка, отличница в университете. Она тайно влюблена в звезду универа, Ал�екса. Для девушки он недостижимый идеал. Майкл – настоящий антигерой, он вырос в жестоком мире, без права на выбор лучшей судьбы и ему грозит отчисление. Сама судьба сталкивает этих двоих, и они заключают сделку… Они вывернут друг другу душу, изменятся, и мир для них уже не будет прежним. Внимание! 18+ Содержит нецензурную лексику. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



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