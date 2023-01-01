Измена. Дядя моего бывшего. Галина Колоскова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Адель тяжко вздохнула. Помощь в мире людей больших денег просто так не предлагают. Всему есть цена. И задала самый главный вопрос:– Кто вы?Мужчина, очень похожий на предателя мужа, хищно оскалился. Взгляд серых безжалостных глаз смотрел прямо. Мороз пробежал по коже. Он явно не просто так появи�лся в её жизни.– Отныне твой Бог!



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