Измена. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

У Анны Николаевны была семья. И налаженному быту ничего не угрожало. Муж, дети, все как у людей. Но однажды она увидела своего мужа с девушкой. Ей было очевидно, что они любовники. Анна не решалась поговорить с мужем, и боялась того, что он уйдет от нее. По совету психоаналитика решила изменить ситуацию, чтобы вернуть мужа. Она пошла на хитрость и попросила своего сослуживца сыграть роль ее поклонника. Провокация удалась и супруги помирились.



Измена слушать на видеосервисе Wink.