Измена. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Измена. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Измена. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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О книге

У Анны Николаевны была семья. И налаженному быту ничего не угрожало. Муж, дети, все как у людей. Но однажды она увидела своего мужа с девушкой. Ей было очевидно, что они любовники. Анна не решалась поговорить с мужем, и боялась того, что он уйдет от нее. По совету психоаналитика решила изменить ситуацию, чтобы вернуть мужа. Она пошла на хитрость и попросила своего сослуживца сыграть роль ее поклонника. Провокация удалась и супруги помирились.

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Жанр
Культура и искусство, Психология

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