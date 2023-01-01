Измаил-Бей. Михаил Лермонтов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Измаил-Бей» (1832), по определению Лермонтова, «восточная повесть», самая большая по объему и самая значительная из его ранних кавказских поэм. Сюжет «Измаил-Бея» в известной степени связан с реальными историческими событиями, происходившими на Кавказе в начале 19 в. Некоторые факты, нашедшие о�тражение в поэме, совпадают с биографией кабардинского князя Измаил-Бея Атажукина, который служил в русской армии, участвовал в войне с турками и был награжден за штурм Измаила. Из «Лермонтовской энциклопедии»



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