Изгнанники Земли. Андре Лори (книга, 2014) слушать онлайн

Сюжет

«Изгнанники Земли» – вторая книга научно-фантастической дилогии Андре Лори, известного французского писателя-фантаста. В продолжение первой части ‘Радамехский карлик’ действие этого остросюжетного романа разворачивается на Луне, которую когда-то населяла процветавшая древняя цивилизация, оставившая после себя множество реликвий и тайн.



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