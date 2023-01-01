Изгнанники / Los Desterrados.. Орасио Кирога (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Длительность записи: 3 часа и 22 минуты. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Орасио Кирога – уругвайский писатель, живший в Аргентине, один из самых ярких латиноамериканских писателей, мастер короткого рассказа. Предлагаем вниманию читателей, пожалуй, лучший сборник рассказов Орасио Кироги – «Изгнанники» (1926). Под влиянием Эдгара Аллана По, Редьярда Киплинга и Ги де Мопассана у писателя сформировалась замечательная точность стиля, которая позволила ему мастерски рассказывать о насилии и ужасах, скрытых за внешней приветливостью природы. Действие его рассказов происходит в сельве Мисионеса, на аргентинском севере, где Орасио Кирога жил долгие годы и откуда заимствовал ситуации и персонажей для своих рассказов.



Изгнанники / Los Desterrados слушать на видеосервисе Wink.