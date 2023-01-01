WinkАудиокнигиИзгнание владыки. Григорий Адамов
Изгнание владыки. Григорий Адамов (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фантастика12+
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Сюжет
Григорий Борисович Адамов (1886-1945) – известный советский фантаст. "Изгнание владыки" – научно-фантастический роман Григория Адамова. Русские ученные искусственно повышают температуру теплого течения Гольфстрим, и огромные заполярные пространства Арктики становятся пригодными для жизни. Острый, динамичный сюжет, увлекательное повествование и бесконечных возможностях человеческого разума.
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