Изгнание владыки. Григорий Адамов
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Изгнание владыки. Григорий Адамов

Изгнание владыки. Григорий Адамов (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фантастика12+

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Сюжет

Григорий Борисович Адамов (1886-1945) – известный советский фантаст. "Изгнание владыки" – научно-фантастический роман Григория Адамова. Русские ученные искусственно повышают температуру теплого течения Гольфстрим, и огромные заполярные пространства Арктики становятся пригодными для жизни. Острый, динамичный сюжет, увлекательное повествование и бесконечных возможностях человеческого разума.

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