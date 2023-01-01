Избранные стихи и переводы. Теодор Шумовский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Старейший востоковед мира, ученый, историк, лингвист, поэт – Теодор Адамович Шумовский оставил для нынешних и будущих поколений большое творческое наследие. В их числе: поэтический перевод Корана на русский язык, книги «У моря арабистики» «Воспоминания арабиста», критическое издание «Арабской морской энциклопедии», а также научно-популярные книги «По следам Синдбада-морехода. Океанская Аравия» и «Последний „лев арабских морей“». Несмотря на свой преклонный возраст, практически до последних дней, Теодор Адамович вел активную творческую деятельность. Готовил к изданию антологию своих стихов и переводов любимых поэтов Востока, приступил к работе над переводом «Эпоса о Гильгамеше». В этом сборнике вас ждет аудиоверсия избранных стихов и переводов Теодора Адамовича Шумовского в исполнении Вениамина Борисовича Смехова и Теодора Адамовича Шумовского. Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Т.А. Шумовского: «Священный Коран», «Лепестки роз», «Свет с востока».



Избранные стихи и переводы слушать на видеосервисе Wink.