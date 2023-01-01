Избранные речи. Федор Плевако (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сборник талантливого оратора и адвоката Федора Плевако теперь аудиоформате! едор Никифорович Плевако (1842 – 1908) – талантливый оратор и выдающийся российский адвокат, его имя известно даже людям, далеким от юриспруденции. Адвокат прославился своей способностью убедить любую коллегию присяжных в невиновности его подзащитных. В этот сборник вошли самые известные речи Ф. Н. Плевако, которые не только являются образцом ораторского и адвокатского искусства, но и представляют собой увлекательные истории. Какие смягчающие обстоятельства можно найти для игуменьи Митрофании, цинично прикарманивавшей огромные суммы из средств доверчивых прихожан? Как можно оправдать князя Грузинского, при свидетелях застрелившего молодого гувернера своих детей? Как разобраться в запутанной семейной драме, разыгравшейся в имении помещиков Лукашевичей, и в дерзкой краже ценных бумаг у богача Галича? И что в действительности лежало в основе скандального процесса офицера Бартенева, убившего красавицу актрису,– процесса, вдохновившего Бунина на блистательный рассказ «Дело корнета Елагина»?



Избранные речи слушать на видеосервисе Wink.