Избранные оды. Квинт Гораций Флакк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В сборник вошли наиболее известные оды древнеримского поэта Квинтия Горация Флакка в переводах выдающихся русских поэтов. В его стихах прослеживается влияние древнегреческой лирики, но при этом они настолько своеобразны, что сами стали примером для подражания. Творчеством Горация восхищал�ись такие поэты, как И.Гете, Дж.Байрон, Н.Буало, А.С.Пушкин, А.А.Дельвиг, иногда используя его способ стихосложения или тематику произведений (знаменитый «Памятник» А.С.Пушкина и др.).



Избранные оды слушать на видеосервисе Wink.