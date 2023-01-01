Избранные оды. Квинт Гораций Флакк
Wink
Аудиокниги
Избранные оды. Квинт Гораций Флакк

Избранные оды. Квинт Гораций Флакк (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Поэзия62 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

В сборник вошли наиболее известные оды древнеримского поэта Квинтия Горация Флакка в переводах выдающихся русских поэтов. В его стихах прослеживается влияние древнегреческой лирики, но при этом они настолько своеобразны, что сами стали примером для подражания. Творчеством Горация восхищались такие поэты, как И.Гете, Дж.Байрон, Н.Буало, А.С.Пушкин, А.А.Дельвиг, иногда используя его способ стихосложения или тематику произведений (знаменитый «Памятник» А.С.Пушкина и др.).

Избранные оды слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг