WinkАудиокнигиИзбранница снежного альфы. Александра Салиева,Анастасия Пырченкова
Избранница снежного альфы. Александра Салиева,Анастасия Пырченкова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези16+
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Сюжет
Верите ли вы в чудеса? В исполнение желаний в новогоднюю ночь? Я вот загадала… целых 7! Правда, совсем не рассчитывала, что они начнут исполняться совсем не так, как я надеялась. И уж точно не ожидала, что приложением к ним идёт один вредный и ехидный снежный альфа.
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