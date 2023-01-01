Избранница снежного альфы. Александра Салиева,Анастасия Пырченкова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Верите ли вы в чудеса? В исполнение желаний в новогоднюю ночь? Я вот загадала… целых 7! Правда, совсем не рассчитывала, что они начнут исполняться совсем не так, как я надеялась. И уж точно не ожидала, что приложением к ним идёт один вредный и ехидный снежный альфа.



Избранница снежного альфы слушать на видеосервисе Wink.