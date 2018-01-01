Избранница Изумрудного трона. Анна Минаева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Анны Минаевой – «Избранница Изумрудного трона». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Оказавшись в другом мире без собственного на то желания, я хотела только вернуться домой и забыть обо всем, как о страшном сне. Но вместо этого стала преступницей. Меня обвиняют в убийстве Изумрудной ведьмы, требуют ответов и правды. Но что-то мне подсказывает, что если я расскажу им ее, мне никто не поверит. Даже местные маги. Но помощь приходит откуда не ждали. От человека, который в первые секунды нашей встречи хотел меня убить. ©



Избранница Изумрудного трона слушать на видеосервисе Wink.