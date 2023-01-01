Избранная. Между любовью и долгом. Мария Геррер (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Я была студенткой-отличницей, скромной мышкой, на которую парни никогда не обращали внимания. И не подозревала, что в другом мире мне предстоит попасть в клубок придворных интриг и опасных приключений. Оказалось, я обладаю редким даром, и теперь самые именитые мужчины Империи желают связать с�о мной свою судьбу. Однако я чужая в этом мире. А единственный, от кого мое сердце замирает, не может стать моим мужем. Мы были предназначены друг для друга. Но судьба распорядилась иначе.



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