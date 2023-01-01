Из жизни Штапиков. Mike The (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Познакомьтесь с семейством Штапиков. Обычные люди, похожие на вас, или на дальних родственников, соседей, коллег по работе, случайных прохожих – мало ли вокруг обычных людей. Смысл обращать на них внимание? Живут, коптят небо, да и пусть себе. Но когда обычные люди попадают в необычные ситуации, когда на них сваливаются всевозможные сюрпризы – не всегда приятные, кстати,– вот тогда становится интересно. Понаблюдаем за Штапиками, вот они, перед вами, как на ладони… В сборнике короткой прозы писатель Mike The объединил рассказы цикла «Из жизни Штапиков» и миниатюры, написанные в разные годы. Фонограмма может содержать нецензурную брань, лучики добра и следы орехов.



Из жизни Штапиков слушать на видеосервисе Wink.